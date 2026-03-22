Militariii români din Irak au fost repatriați cu ajutorul NATO

Cei 117 soldați români din Irak au revenit, sâmbătă, în România, după ce au fost relocați temporar la baze NATO din Turcia și Germania.

”Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq.

Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare”, a anunțat MApN.

Decizia de retragere a fost determinată, potrivit MApN, de „evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat”.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor, a mai precizat MApN.