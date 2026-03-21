Protest al șoferilor din Bihor față de scumpirile carburanților

Șoferii au început să se revolte din cauza scumpirii carburanților și au început să protesteze. Un prim exemplu vine din Bihor, acolo unde oamenii au alimentat de 2 lei, au mers în coloană pe străzi și au claxonat ore în șir.

Șoferii din Marghita s-au adunat în fața primăriei și au plecat în coloană, prin oraș, în semn de protest.

De asemenea, au alimtentat de la mai multe benzinării, simbolic, de doar 2 lei.

Azi dimineață a avut loc o nouă scumpire a prețurilor, benzina depășind pragul de 9 lei/litru iar motorina se apropie de 10 lei/litru.

După această majorare, motorina standard costă între 9,72 și 9,75 lei/l la Petrom, iar benzina a ajuns la 9,04 – 9,06 lei/l, în aceeași stație.

De la începutul războiului în Iran, motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei/l sau 17,95% în stațiile Petrom.