Bolojan despre reducerea prețului la motorină: Refuz să vând soluții populiste

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că la începutul săptămânii viitoare va propune o soluție în privința prețurilor tot mai mari la combustibili. „Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”, a susținut Bolojan

Anunțul premierului Bolojan a fost făcut la scurt timp după întâlnirea cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP. Tema discuțiilor a reprezentat-o situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România.

Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a precizat Ilie Bplojan, premierul României.

Bolojan a anunțat că „la începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții”.

Premierul a mai susținut că „nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate”.

Totodată, Bolojan susține că „o încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie”.

„Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului. Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri.

Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a mai anunțat Bolojan.