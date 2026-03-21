Cutremur de 3,3 grade Richter la 83 de km de Ploiești

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că, sâmbătă, 21 martie 2026, la ora 02:46, s-a produs un cutremur de 3,3 grade Richter.

Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la adâncimea de 145,5 km.

Potrivit INCDFP, cutremurul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 52 km vest de Focșani, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 71 km est de Brașov și 83 km nord-est de Ploiești.