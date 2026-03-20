- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

România se alătură celor șase state care vor să participe de deblocarea Strâmtorii Ormuz

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat, vineri seară, că România se alătură declarației celor șase state privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație.

- Publicitate -

„Am decis să ne alăturăm declarației Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

- Publicitate -

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație”, a anunțat, vineri seară, Nicușor Dan.

Totodată, acesta a susținut că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

VIDEO: Moment șocant pe DN 1A, la intrarea în Ploiești: o depășire inconștientă putea provoca o tragedie

Marius Nica Marius Nica -
O cameră de bord a surprins momentul în care...

Afacerea balastierelor din Prahova. Doar 2 din 31 de iazuri piscicole avizate au fost finalizate

Marius Nica Marius Nica -
Analiza prezentată recent de Ministerul Mediului privind exploatările de...

Cum au creat mai mulți elevi din Câmpina un club care îi ajută pe liceeni să-și găsească drumul în viață

Marius Nica Marius Nica -
La Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a apărut,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -