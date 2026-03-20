România se alătură celor șase state care vor să participe de deblocarea Strâmtorii Ormuz

Nicușor Dan a anunțat, vineri seară, că România se alătură declarației celor șase state privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație.

„Am decis să ne alăturăm declarației Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație”, a anunțat, vineri seară, Nicușor Dan.

Totodată, acesta a susținut că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”.