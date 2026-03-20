Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost extrădați din Italia și aduși în România

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Lando Mocanu, au fost aduși vineri, înapoi în România după ce au fugit înainte de sentința definitivă din noiembrie 2025, potrivit hotnews.ro. Cei doi au fost condamnați la închisoare pentru tentativă de omor.

Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, fugari după o condamnare definitivă în România, au fost aduși vineri în România. Cei doi au fost aduși sub escortă pe Aeroportul Otopeni, potrivit imaginilor publicate de digi24.ro.

Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Înainte de pronunțarea instanței, cei doi au fugit în Italia.

La începutul lunii martie, Curtea Supremă a Italiei (Corte Suprema di Cassazione) a pronunțat hotărârea definitivă prin care autoritățile din Italia au fost obligate să îi predea României pe cei doi.

Dani Mocanu și fratele său au fost duși la Penitenciarul din Mioveni.