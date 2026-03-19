Cum s-a deblocat criza bugetului pe 2026. Reacția premierului Bolojan

Liderii partidelor din Coaliție s-au reunit, joi, și au ajuns la o soluție de compromis pentru susținerea pachetului social propus de PSD. „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută”, a precizat Ilie Bolojan, premierul României.

După ce miercuri discuțiile pe tema bugetului s-au blocat în Comisiile reunite de buget-finanțe, ca urmare a respingerii pachetului social propus de PSD, astăzi, la întâlnirea din Coaliție, s-a ajuns, într-un final, la o formulă comună.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută”, a precizat Bolojan, care a susținut că nu s-a mers pe varianta de creștere a deficitului.

„Ținând cont de situația bugetară de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în are ne găsim, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție.

Aveam două posibilități, prima să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli.

Analizând structurile bugetului am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora în anii următori”, a declarat Ilie Boojan, după ședința Coaliției de la Parlament.

Dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului urmează să aibă loc joi, iar votul final pe buget este programat pentru vineri.