- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Cum s-a deblocat criza bugetului pe 2026. Reacția premierului Bolojan

Roxana Tănase
Foto: Premierul României, Ilie Bolojan

Liderii partidelor din Coaliție s-au reunit, joi, și au ajuns la o soluție de compromis pentru susținerea pachetului social propus de PSD. „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută”, a precizat Ilie Bolojan, premierul României.

- Publicitate -

După ce miercuri discuțiile pe tema bugetului s-au blocat în Comisiile reunite de buget-finanțe, ca urmare a respingerii pachetului social propus de PSD, astăzi, la întâlnirea din Coaliție, s-a ajuns, într-un final, la o formulă comună.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută”, a precizat Bolojan, care a susținut că nu s-a mers pe varianta de creștere a deficitului.

- Publicitate -

„Ținând cont de situația bugetară de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în are ne găsim, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție.

Aveam două posibilități, prima să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli.

Analizând structurile bugetului am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora în anii următori”, a declarat Ilie Boojan, după ședința Coaliției de la Parlament.

- Publicitate -

Dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului urmează să aibă loc joi, iar votul final pe buget este programat pentru vineri.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Marius Nica Marius Nica -
Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii...

După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

Marius Nica Marius Nica -
La mai bine de trei luni de la criza...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -