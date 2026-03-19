Trei oameni spulberați intenționat cu mașina, apoi bătuți, în Teleorman. Victimele nu îi cunoșteau pe agresori

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un incident de o violență extremă a avut loc într-o comună din județul Teleorman, unde trei persoane au fost lovite intenționat cu mașina de un grup de tineri, apoi agresate fizic, fără ca victimele să fi avut vreun conflict anterior cu atacatorii.

Potrivit stirileprotv.ro, atacul a fost unul premeditat. Șoferul, un tânăr de aproximativ 20 de ani, ar fi întors mașina pe o stradă îngustă, a accelerat puternic și a intrat în plin în cele trei persoane aflate pe carosabil.

După impactul violent, agresorii au coborât din autoturism și au continuat atacul, lovindu-i pe cei răniți, după care au fugit de la locul faptei.

Victimele, un bărbat, fratele său și soția acestuia, nu îi cunoșteau pe atacatori și nu existase niciun conflict anterior între cele două părți, ceea ce face cazul cu atât mai greu de explicat.

În urma atacului, un bărbat în vârstă de 43 de ani a ajuns în stare critică, fiind în comă, iar ceilalți doi au suferit răni grave.

Anchetatorii au stabilit că acțiunea a fost intenționată, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată clar momentul în care mașina accelerează și lovește victimele.

Poliția a deschis un dosar penal, iar cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea exactă a motivului atacului și pentru tragerea la răspundere a celor implicați.

