Accident grav în București. O mașină s-a răsturnat

Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineață, pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Spitalul Colentina din București. Șase mașini au fost implicate, iar una dintre acestea s-a răsturnat.

Polițiștii rutieri au fost sesizați că s-a produs un accident pe Șoseaua Ștefan cel Mare din București, prin apel 112.

Potrivit primelor date, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme aflate în mișcare, iar una dintre mașini s-a răsturnat pe o parte. În urma impactului au fost lovite alte trei autoturisme care staționau.

O femeie în vârstă de 56 de ani a fost rănită și a necesitat transportul la spital.