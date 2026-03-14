Când se schimbă ora? România trece la ora de vară

La finalul lunii martie, în fiecare an, România trece la ora de vară. Ceasurile se dau înainte cu o oră. Schimbarea are loc în ultimul weekend al lunii martie.
În 2026, România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că 03:00 va deveni 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.
Odată cu această modificare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).
Efectul cel mai vizibil al acestei schimbări este prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei. Serile devin mai lungi și mai luminoase, în timp ce diminețile vor fi, pentru o perioadă, mai întunecate. Schimbarea orei are loc de două ori pe an. Dacă primăvara ceasurile sunt date înainte, toamna acestea sunt modificate înapoi cu o oră.
Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară.
Culmea naivitatii: sa te scoli la cinci si sa zici ca-i sase. Inventie stupida, sub pretext ca se face economie de energie. Deci, dam limbile inainte…