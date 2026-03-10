Volodimir Zelenski vine în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu Nicușor Dan

Joi, 12 martie 2026, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua o vizită oficială în România, potrivit Digi24. Acesta va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

Vizita de joi este cea de-a doua pe care președintele Ucrainei o face în România, de la declanșarea războiului din țara sa. Cea anterioară a avut loc în octombrie 2023, când s-a întâlnit cu președintele de atunci, Klaus Iohannis alături de care a semnat Parteneriatul Strategic România-Ucraina.

De asemenea, Zelenski este invitat la București și în luna mai, cu ocazia Summitului B9.

Summitul București 9 (B9) din acest an este programat să aibă loc pe data de 13 mai 2026, la București, reuniune considerată una de importanță majoră pentru securitatea flancului estic al NATO, în special în contextul regional tensionat. Formatul B9 a fost lansat tot la București, în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la agresiunile Rusiei din 2014, mai scrie sursa citată.