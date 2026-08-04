Amenzi de peste 130.000 de lei după controale în trafic, la Ploiești. Zeci de șoferi de camioane și transportatori de persoane, sancționați

Poliția Locală Ploiești a desfășurat marți, 4 august, o amplă acțiune de control în mai multe zone din oraș, Vizați au fost transportatorii de persoane și de mărfuri. Rezultatul verificărilor: 75 de amenzi, în valoare totală de peste 131.000 de lei.

În doar câteva ore, polițiștii locali au verificat 132 de autovehicule, iar aproape unul din două vehicule controlate a fost găsit cu nereguli.

Camioane surprinse în zone unde accesul este restricționat

O mare parte dintre sancțiuni au fost aplicate șoferilor care efectuau transport de marfă fără documentele necesare. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat circulația cu autovehicule de peste 3,5 tone în zone restricționate fără autorizație, lipsa vignetei valabile sau nerespectarea condițiilor impuse prin autorizațiile de circulație.

Au fost constatate și situații în care șoferii nu respectau intervalele orare, traseele sau tonajul permis pentru anumite zone din municipiu.

Probleme și în transportul de persoane

Controalele au scos la iveală nereguli și în cazul operatorilor care transportă persoane. Polițiștii locali au sancționat transportatori care efectuau curse fără autorizația emisă de Primăria Ploiești, foloseau alte terminale decât cele aprobate, circulau pe trasee neautorizate sau opreau pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri nepermise.

Unde au avut loc verificările

Acțiunea s-a desfășurat în mai multe puncte importante din municipiu, printre care:

Bulevardul București;

strada Democrației;

strada Găgeni;

strada Ștrandului;

strada Gheorghe Grigore Cantacuzino;

strada Depoului;

Șoseaua Vestului;

zona centrală a orașului.

Reprezentanții Poliției Locale Ploiești spun că astfel de acțiuni vor continua.