Boala care nu doare. Analize gratuite la Dentirad Plopeni înainte să apară simptomele

Bolile de rinichi evoluează, de cele mai multe ori, fără durere și fără simptome evidente. Tocmai de aceea, mulți pacienți ajung la medic atunci când boala este deja într-un stadiu avansat. Un simplu set de analize poate face însă diferența, spune dr. Niculae Tudor Sergiu, medic specialist nefrologie la Dentirad Hospital. Investigațiile medicale (analize, ecografii) sunt gratuite, cu trimitere de la medicul specialist, iar în luna august prețul unei consultații este promoțional: 250 de lei (cash).

Boala cronică de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome

Spre deosebire de alte afecțiuni, boala cronică de rinichi nu provoacă, de regulă, durere în fazele incipiente. Rinichii continuă să funcționeze chiar și atunci când o parte din capacitatea lor este afectată, motiv pentru care mulți pacienți nu bănuiesc că există o problemă.

Potrivit medicului nefrolog, depistarea precoce este esențială, deoarece tratamentul început la timp poate încetini evoluția bolii și poate ajuta la menținerea funcției renale.

Cine ar trebui să-și verifice rinichii

Există mai multe categorii de persoane care prezintă un risc crescut de a dezvolta afecțiuni renale.

Printre principalii factori de risc se numără: hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, istoricul familial de boli renale, vârsta înaintată, obezitatea, infecțiile urinare repetate, utilizarea frecventă, pe termen lung, a medicamentelor antiinflamatoare.

Persoanele care se regăsesc în aceste categorii ar trebui să efectueze periodic investigații, chiar dacă nu au simptome.

Semne care nu trebuie ignorate

Atunci când apar, manifestările pot fi ușor puse pe seama oboselii sau a înaintării în vârstă.

Printre simptomele care ar trebui să determine un consult de specialitate se numără: umflarea gleznelor, feței sau a zonei din jurul ochilor; urină spumoasă sau cu sânge; urinări frecvente în timpul nopții; oboseală persistentă; tensiune arterială dificil de controlat.

Evaluarea de către un medic poate stabili dacă aceste manifestări au legătură cu funcția rinichilor.

Consultații de nefrologie la Dentirad Hospital

Verificarea sănătății rinichilor presupune investigații accesibile, precum analiza de sânge pentru creatinină și determinarea ratei de filtrare glomerulară, analiza de urină și ecografia renală.

Aceste investigații pot identifica o afectare renală înainte ca boala să producă simptome evidente.

Investigațiile medicale (analize, ecografii) sunt gratuite, cu trimitere de la medicul specialist.

La Dentirad Hospital, din Plopeni, consultația de nefrologie poate fi completată, în aceeași locație, cu analize și ecografie, pentru o evaluare rapidă.

În luna august 2026, consultația de nefrologie beneficiază de un tarif promoțional de 250 de lei.

Dr. Niculae Tudor Sergiu transmite un mesaj simplu pentru pacienți: rinichii nu avertizează întotdeauna atunci când apare o problemă, însă un control periodic poate contribui la depistarea din timp a bolilor renale, în special în cazul persoanelor cu hipertensiune arterială sau diabet.

Programările se fac la 0244 997 sau online, la dentirad.ro. Spitalul este situat în Plopeni, pe Bulevardul Republicii 8-10.