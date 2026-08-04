Cât mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă, după intervenția armatei

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar mai putea funcționa aproximativ șapte zile, potrivit estimărilor actuale, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să fie foarte scăzut. Conducerea centralei precizează însă că intervalul nu reprezintă un termen fix, ci depinde de evoluția debitului fluviului.

Romeo Urjan, directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă, a declarat pentru Digi24 că reactorul funcționează în prezent în condiții stabile și fără probleme tehnice.

Estimarea inițială indica aproximativ cinci zile de funcționare, însă intervențiile realizate pentru creșterea debitului apei către centrală au adăugat încă două zile. Este vorba de detonarea de către geniștii Armatei Române a unei stânci, operațiune prin care a fost deviat parțial debitul Dunării.

„Dacă ieri aveam cinci zile de funcționare, aproximativ, bazat pe prognoză, astăzi putem spune că avem șapte zile”, a explicat directorul centralei.

Reactorul poate fi oprit în siguranță

Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar parametrii necesari răcirii nu vor mai putea fi menținuți, Unitatea 2 va fi oprită controlat.

Directorul centralei a precizat că nu există un „scenariu negru” în ceea ce privește siguranța nucleară. Nivelul apei la aspirație și vibrațiile pompelor de răcire sunt monitorizate permanent, iar reactorul va fi oprit înainte ca funcționarea sa să fie afectată.

„Centrala se oprește în siguranță”, a declarat Romeo Urjan.

În paralel, autoritățile pregătesc noi măsuri pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă către Cernavodă. Printre acestea se numără amplasarea a patru barje pe Brațul Bala.

Conducerea centralei speră că intervențiile, împreună cu o posibilă îmbunătățire a debitului Dunării, vor permite menținerea reactorului în funcțiune pentru o perioadă mai lungă.

Centrala asigură aproximativ 10% din producția de energie

Unitatea 2 produce în prezent aproximativ 680 de megawați, reprezentând în jur de 10% din producția de energie electrică a României.

Reamintim că din cauza debitului scăzut al Dunării, Unitatea 1 a fost oprită încă de săptămâna trecută.