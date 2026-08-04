Paradox la Lipănești: localitatea rămâne fără apă, deși are o rețea nouă dar nefolosită de 18 kilometri

Locuitorii din comuna Lipănești se confruntă de câteva zile cu lipsa apei sau cu presiune foarte scăzută la robinete. Paradoxal, comuna dispune de o rețea nouă de alimentare cu apă, în lungime de 18 kilometri, însă aceasta nu este exploatată. Primăria acuză operatorul Jovila că nu a preluat investiția, în timp ce societatea pune problemele pe seama caniculei și a debitului insuficient al sursei de apă.

Locuitorii din comuna Lipănești reclamă lipsa apei potabile și presiunea scăzută în rețea, în contextul temperaturilor ridicate din ultimele zile. Primăria Lipănești susține că nu a fost informată în prealabil de operatorul Jovila cu privire la problemele de alimentare și anunță că actualul contract nu va mai fi prelungit.

Primăria Lipănești cere explicații operatorului Jovila

Reprezentanții primăriei au transmis că, în urma reclamațiilor primite de la cetățeni, au solicitat operatorului de apă clarificări printr-o adresă transmisă pe 3 august 2026.

Potrivit Primăriei Lipănești, până la acel moment instituția nu primise nicio comunicare oficială despre lipsa apei din comună.

Jovila pune problemele pe seama caniculei și a sursei insuficiente

Răspunsul operatorului a fost transmis pe 4 august 2026. Jovila a informat Primăria Lipănești că alimentarea cu apă se realizează cu presiune redusă din cauza caniculei și a capacității limitate a sursei de apă.

Sunt afectate localitățile Lipănești, Zamfira și Satu Nou.

„Având în vedere situația de caniculă cu care ne confruntăm și capacitatea limitată, insuficientă, a sursei de apă, alimentarea cu apă în comuna Lipănești se efectuează cu presiune redusă”, a transmis operatorul.

Jovila susține că populația a fost informată prin intermediul site-ului societății și își cere scuze abonaților pentru disconfortul creat, calificând situația drept una excepțională.

Primăria acuză nepreluarea noii rețele de apă

Primăria Lipănești prezintă însă o explicație suplimentară pentru problemele reclamate de cetățeni.

Potrivit administrației locale, disconfortul este amplificat de faptul că operatorul Jovila nu a preluat noua rețea de apă, cu o lungime de aproximativ 18 kilometri.

În același timp, presiunea nu ar putea fi crescută pe rețelele vechi, utilizate de aproximativ 70 de ani, din cauza riscului producerii unor avarii.

„Disconfortul creat se datorează nepreluării de către operatorul Jovila a rețelei noi de apă în lungime de 18 kilometri, precum și neintroducerii unei presiuni crescute pe rețelele vechi, folosite de 70 de ani, pentru a nu produce avarii”, a transmis Primăria Lipănești.

Contractul cu Jovila expiră în octombrie

Administrația locală a mai anunțat că actualul contract cu Jovila expiră pe 10 octombrie 2026.

Contractul a fost încheiat în urmă cu aproximativ 25 de ani, iar Consiliul Local Lipănești a votat deja împotriva prelungirii colaborării cu actualul operator.

Primăria nu a precizat ce operator va prelua serviciul după expirarea contractului și nici calendarul concret pentru punerea în funcțiune a noii rețele de apă.

Până la rezolvarea situației, locuitorii din Lipănești se vor confrunta cu probleme în alimentarea cu apă, în condițiile în care Prahova este sub cod galben de caniculă săptămâna aceasta.