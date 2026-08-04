Raportul guvernului privind Sistemul Antigrindină: licențe fără competiție, rachete expirate și zero monitorizare independentă

Corpul de control al prim-ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) și a constatat un grad de realizare de doar 39% din Programul SNACP 2010-2024, atribuirea licențelor de operare în afara unui cadru competitiv, lipsa studiilor de impact asupra mediului și absența oricărei monitorizări independente a activității unităților de combatere a grindinei în perioada 2022-2025. Concluziile confirmă oficial mare parte din problemele semnalate de Observatorul Prahovean în ultimii ani de investigații pe acest subiect, iar Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) cere acum, printr-un comunicat oficial, suspendarea oricărei decizii de reluare a sistemului până la realizarea unor evaluări independente.

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Program neterminat, cu doar 39% din obiective realizate

Verificările CCPM arată că, din întregul Program SNACP aprobat prin HG nr. 256/2010 pentru perioada 2010-2024, a fost realizat un grad de aproximativ 39% din obiectivele și activitățile prevăzute.

Nu a fost finalizată nicio unitate de creștere a precipitațiilor din cele două prevăzute în cadrul CZC Moldova și CZC Muntenia, nu au fost înființate grupuri de combatere independente, iar omologarea celor șase unități de combatere a căderilor de grindină (UCCG) funcționale nu a fost finalizată nici până acum.

După încheierea perioadei programului aprobat prin HG 256/2010, nu a mai fost aprobat prin hotărâre de guvern un program nou, așa cum prevede art. 7 din Legea nr. 173/2008. Consecința: din 2025 nu s-a mai realizat nicio intervenție activă în atmosferă, sistemul funcționând doar în regim de conservare și pază a infrastructurii.

Documentul arată că, în 2025, până la 30 noiembrie, s-au cheltuit 94,167 milioane lei, din care 8,357 milioane lei cheltuieli de personal și 80,937 milioane lei pentru activitățile de conservare și pază prestate de operatori.

Omologarea blocată, achizițiile făcute haotic

Mecanismul de omologare a grupurilor de combatere/UCCG existent la AASNACP a condus la nefinalizarea omologării celor 6 unități funcționale, ceea ce a prelungit implementarea programului cu finanțare integrală de la bugetul de stat.

Controlorii precizează că, dacă sistemul ar fi fost operaționalizat, după 5 ani ar fi fost posibilă degrevarea parțială a bugetului de stat, prin implicarea societăților de asigurări și a exploatațiilor agricole în finanțare.

Printre cauzele întârzierilor, raportul enumeră: achiziții neunitare pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții-montaj de la punctele de lansare, neplanificarea judicioasă a achizițiilor de bunuri mobile necesare funcționării punctelor de lansare și modificări repetate ale configurației UCCG, prin relocarea unor puncte de lansare.

Licențe acordate fără licitație, unui singur operator

Unul dintre cele mai grave aspecte constatate este acordarea licențelor de operare a SNACP și selecția operatorului licențiat în afara unui cadru competitiv. Potrivit CCPM, au fost create premisele unei situații de limitare a concurenței, iar serviciile de operare și cercetare au fost atribuite, între 2022 și 2024, prin negociere directă și încheierea de contracte/acorduri-cadru cu un singur operator/UCCG.

Mai mult, criteriile de selecție pentru acordarea licenței, aprobate prin HG nr. 601/2009, nu sunt în acord cu Legea nr. 173/2008: legea permite acordarea licenței inclusiv operatorilor de sistem străini, însă normele de aplicare au limitat concurența, acceptând doar solicitanți persoane juridice române.

Fără studiu de impact asupra mediului

CCPM confirmă oficial ceea ce fermierii și asociațiile agricole din Prahova au reclamat de mai mult timp: nu au fost contractate serviciile de evaluare a impactului asupra mediului și a influenței intervențiilor active în atmosferă asupra regimului de precipitații.

Realizarea acestui studiu este necesară pentru reluarea intervențiilor active în atmosferă în județul Prahova, activitate suspendată prin Ordinul MADR nr. 300/26.07.2024.

Nicio monitorizare independentă timp de trei ani

Pe toată perioada verificată (2022-2025), AASNACP nu a achiziționat servicii de monitorizare a activității unităților de combatere a căderilor de grindină, încălcând astfel art. 18 alin. (6) din Legea nr. 173/2008. Practic, nu a existat nicio verificare independentă a eficienței și calității intervențiilor active în atmosferă.

De asemenea, consiliile consultative organizate pe lângă AASNACP și pe lângă centrele zonale nu s-au întrunit anual, deși acest lucru este obligatoriu conform HG nr. 601/2009.

Rachete expirate din vina operatorilor, incidente neinvestigate

Raportul mai constată că AASNACP nu a făcut demersurile necesare pentru identificarea cauzelor incidentelor înregistrate la lansarea rachetelor antigrindină, nefiind stabilit dacă acestea s-au datorat unor defecțiuni de fabricație sau de operare — și, implicit, cine ar fi trebuit să suporte costurile de remediere sau înlocuire. Inactivitatea Autorității a generat cheltuieli suplimentare cu prelungirea valabilității rachetelor.

În plus, nerespectarea de către operatori a clauzelor contractuale privind modul de operare a rachetelor antigrindină a dus la expirarea unora dintre acestea, cu aceleași consecințe financiare: costuri suplimentare pentru prelungirea valabilității.

Reacția Forumului APPR: fermierii cer suspendarea oricărei reluări

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR), structură profesională federativă înființată în 2012, membră a Confederației Europene a Producătorilor de Porumb și a platformei europene Farm Europe, a reacționat printr-un comunicat oficial la publicarea raportului CCPM.

Organizația precizează că nu contestă nevoia de protejare a culturilor împotriva grindinei, dar contestă reluarea automată a unui sistem care, în forma actuală, nu și-a demonstrat eficiența prin evaluări independente, nu dispune de un studiu public de impact și nu oferă garanții privind gestionarea responsabilă a resurselor publice.

Forumul APPR a transmis Guvernului României și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o listă de solicitări:

Suspendarea oricărei decizii de reluare a intervențiilor active și a oricăror noi investiții în actuala configurație, până la finalizarea evaluărilor independente;

a intervențiilor active și a oricăror noi investiții în actuala configurație, până la finalizarea evaluărilor independente; Publicarea integrală și transparentă a concluziilor, recomandărilor și măsurilor dispuse în urma controlului, precum și a modului în care instituțiile competente le pun în aplicare;

a concluziilor, recomandărilor și măsurilor dispuse în urma controlului, precum și a modului în care instituțiile competente le pun în aplicare; Realizarea unui studiu independent de impact asupra mediului și regimului de precipitații, precum și a unei evaluări verificabile a eficienței sistemului și a raportului cost-beneficiu;

asupra mediului și regimului de precipitații, precum și a unei evaluări verificabile a eficienței sistemului și a raportului cost-beneficiu; Clarificarea răspunderii administrative și contractuale pentru procedurile necompetitive, incidentele neinvestigate, rachetele expirate și cheltuielile suplimentare suportate de AASNACP;

pentru procedurile necompetitive, incidentele neinvestigate, rachetele expirate și cheltuielile suplimentare suportate de AASNACP; O analiză comparativă a alternativelor , inclusiv sisteme de avertizare timpurie, extinderea asigurărilor agricole și sprijin pentru măsuri directe de protecție a culturilor, cu prioritizarea soluțiilor a căror eficiență poate fi demonstrată;

, inclusiv sisteme de avertizare timpurie, extinderea asigurărilor agricole și sprijin pentru măsuri directe de protecție a culturilor, cu prioritizarea soluțiilor a căror eficiență poate fi demonstrată; Consultarea reală a fermierilor, prin funcționarea efectivă a consiliilor consultative și includerea organizațiilor reprezentative în orice decizie privind viitorul politicilor de protecție antigrindină.

Potrivit Forumului APPR, aprobarea unui nou program construit pe aceeași arhitectură, înainte de aceste clarificări, ar perpetua problemele constatate oficial de Corpul de Control.

Ce urmează

CCPM precizează că recomandările și propunerile formulate au vizat reglarea disfuncțiilor identificate, iar actul de control a fost transmis instituțiilor și autorităților cu competențe specifice în domeniile în care au fost constatate abateri.

Observatorul Prahovean a documentat pe larg, în ultimul an, situația Sistemului Antigrindină din județ, de la lipsa autorizației de mediu de peste 20 de ani, la suspiciunile de conflict de interese în procesul de omologare și la blocajul instituțional în care a rămas sistemul după suspendarea din iulie 2024.

Raportul CCPM confirmă acum, oficial, cea mai mare parte a acestor constatări, la nivel național, iar reacția Forumului APPR arată că presiunea pentru transparență și evaluări independente vine acum și din partea unei organizații reprezentative a fermierilor.

Concluziile Corpului de Control al prim-ministrului