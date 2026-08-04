Căldura pune frână trenurilor. CFR a introdus restricții de viteză și în Prahova

Valul de căldură care se extinde treptat în toată țara până vineri,7 august, afectează și circulația trenurilor. Specialiștii de la CFR explică fenomenul de dilatație a șinelor, la temperaturi foarte mari : acolo unde șina se încălzește prea tare, trenurile trebuie să circule mai încet, din motive de siguranță. Practic, metalul se poate dilata excesiv, iar riscul de deformare a liniei crește odată cu temperatura. Ca urmare, Compania Națională de Căi Ferate (CFR SA) a transmis o atenționare publică și a introdus deja restricții de viteză pe mai multe rute din estul țării, inclusiv în județul Prahova.

Ce spune CFR

Reprezentanții CFR le recomandă călătorilor să se informeze din timp înainte de a pleca la drum cu trenul în aceste zile. Temperaturile ridicate pot obliga la limitări temporare de viteză pe anumite tronsoane.

Pentru orele exacte de plecare și sosire, eventualele întârzieri sau modificări apărute pe rutele lor, călătorii pot verifica direct site-urile operatorilor feroviari: CFR Călători, Interregional Călători, Softrans, Transferoviar Călători, Astra Trans Carpatic sau Regio Călători. La nevoie, informații pot fi obținute și de la personalul din gări, iar mersul trenurilor la nivel național poate fi consultat pe platforma InfoFer.

CFR transmite și câteva recomandări valabile pentru orice zi de caniculă, nu doar pentru călătoriile cu trenul:

hidratare corespunzătoare;

evitarea expunerii prelungite la soare;

atenție sporită pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu afecțiuni medicale;

în caz de urgență, apelarea numărului 112.

Compania a precizat că va continua să monitorizeze infrastructura și să colaboreze cu operatorii feroviari pentru gestionarea traficului.

Unde sunt deja restricții de viteză

Primele limitări au fost introduse pe raza Regionalei de Căi Ferate Galați, care acoperă și zona de est a Munteniei. Ce înseamnă asta pentru pasageri și pentru trenurile de marfă:

Viteză redusă la 70 km/h pentru trenurile de călători și 40 km/h pentru cele de marfă, pe:

linia Pufești – Adjud (ambele fire);

linia Adjud – Onești (ambele fire);

linia Onești – Dofteana Bacău (linie simplă).

Restricții suplimentare pe:

Buzău – Făurei: 100 km/h pentru trenurile de călători (firul II) și 50 km/h pentru trenurile de marfă (ambele fire);

Buzău – Valea Călugărească (Prahova): 50 km/h pentru trenurile de călători și 30 km/h pentru trenurile de marfă, pe ambele fire;

Buzău – Berca: 50 km/h pentru trenurile de călători și 30 km/h pentru trenurile de marfă.

Ce înseamnă asta pentru călători

Restricțiile de viteză nu opresc circulația trenurilor, dar o încetinesc, ceea ce duce la întârzieri față de mersul obișnuit al trenurilor. Dacă temperaturile rămân ridicate în continuare, aceste limitări pot fi extinse și pe alte secții de cale ferată din țară.

Recomandarea CFR pentru cine are planificată o călătorie zilele acestea: verificați din timp mersul trenurilor, luați în calcul posibile întârzieri și, dacă e cazul, plecați mai devreme de acasă.