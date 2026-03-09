Adolescent în vârstă de 15 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon din halta Chiajna

Incidentul grav s-a produs, duminică, în jurul orei 17.00, în halta Chiajna. Un adolescent în vârstă de 15 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, un minor a urcat pe unul dintre vagoanele trenului și a intrat în contact cu instalațiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat.

Incidentul grav s-a produs în Halta de Mișcare Chiajna, în zona liniei 6, unde se afla staționat un tren de marfă descompus.

„În zonele electrificate ale căii ferate, linia de contact funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți, iar apropierea sau atingerea acesteia poate produce accidente extrem de grave.

În cazul instalațiilor electrificate, nu este necesară atingerea directă a firului de contact pentru producerea unui accident.

Tensiunea ridicată poate genera arc electric, fenomen prin care curentul electric se poate transmite către o persoană aflată la o distanță de aproximativ 1,5 metri de conductor. În aceste situații, corpul uman devine conductor, iar consecințele pot fi fatale sau pot provoca arsuri severe și dizabilități permanente”, se arată în comunicatul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR – SA.

După semnalarea incidentului, la fața locului s-au deplasat echipe de specialitate din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., echipaje ale serviciilor de urgență și organele competente pentru cercetarea circumstanțelor producerii evenimentului.

Adolescentul a fost transportat de urgență la spital. CFR atrage atenția că „urcarea pe materialul rulant sau apropierea de instalațiile electrificate implică riscuri majore pentru siguranța persoanelor”.