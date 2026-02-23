Cazul familiei refuzată la zborul din București spre Londra. Ce spune Wizz Air despre incident

Compania aeriană Wizz Air a transmis un punct de vedere oficial după incidentul petrecut pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde o familie cu un copil a fost refuzată la îmbarcare pentru zborul București – Londra Luton din 21 februarie.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Observatorul Prahovean, situația a generat un scandal în zona porții de îmbarcare, fiind necesară intervenția poliției.

Detalii aici: Scandal pe Aeroportul Otopeni: familie cu copil, refuzată la îmbarcare pentru Londra

Reacția companiei

Reprezentanții Wizz Air au transmis că decizia de a refuza îmbarcarea a fost luată din cauza comportamentului agresiv al pasagerilor.

„Wizz Air dorește să clarifice situația referitoare la zborul de la București Otopeni la Londra Luton din 21 februarie. Familia în cauză urma să călătorească, dar îmbarcarea a fost refuzată de agentul de handling la poartă din cauza comportamentului agresiv. Conform politicii, pasagerii care manifestă un comportament nepoliticos sau agresiv față de personal sunt pasibili de refuzul îmbarcării. În acest caz, comportamentul familiei a escaladat până la punctul în care a fost chemată poliția și, în cele din urmă, au părăsit poarta de îmbarcare”, au transmis reprezentanții companiei.

Potrivit aceleiași surse, echipajul aeronavei nu a fost implicat în incident, deoarece pasagerii nu ajunseseră încă la bord.

Decizie luată de la sol

Compania aeriană a precizat că măsura a fost luată de echipa de handling contractată la sol, în conformitate cu procedurile de siguranță și deservire a pasagerilor.

„Aceasta a fost o decizie luată de echipa de handling de la sol contractată, în conformitate cu procedurile de siguranță și de deservire pentru pasageri”, au mai transmis reprezentanții Wizz Air.