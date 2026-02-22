Scandal pe Aeroportul Otopeni: familie cu copil, refuzată la îmbarcare pentru Londra

Scandalul a avut loc pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), după ce doi pasageri însoțiți de un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion cu destinația Londra.

Imaginile devenite virale au fost publicate online de o persoană care acuză comportamentul angajaților aeroportului din Otopeni, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc la poarta de îmbarcare. Două persoane însoțite de un copil minor au fost refuzate la îmbarcare, pe motiv că ar fi avut un comportament agresiv verbal față de personalul companiei aeriene.

Femeia s-a așezat pe jos, chiar la intrarea în avion și a refuzat să plece, în ciuda insistențelor polițiștilor. Aceasta a fost ridicată de polițiștii de frontieră.

„La P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinația Londra, o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulți față de personalul companiei aeriene.

La sosirea polițiștilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive și au încercat să împiedice operațiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul și tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent și nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavă”, se arată în punctul de vedere al Poliției de Frontieră, citat de Digi24.ro.