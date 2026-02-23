Protest al profesorilor la Cotroceni. Sindicatele reclamă măsurile din Legea Bolojan

Sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din cel universitar, vor protesta miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni. Simion Hăncescu, lider FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ), a precizat faptul că decizia pichetării Administrației Prezidențiale a fost luată „pentru că nu s-a abrogat nicio măsură din Legea Bolojan”.

- Publicitate -

La protestul din fața Palatului Cotroceni sunt așteptați aproximativ 500 de sindicaliști din educație.

„Vrem să îi reamintim președintelui Nicușor Dan că are o promisiune neonorată, dar și o obligație față de noi: domnia sa a stabilit la prima întâlnire, în noiembrie 2025, că o să ne revedem la 2 luni, cu datele pe masă, și că își va exercita rolul de mediere între Guvern și sindicatele din învățământ. Au trecut aproape 4 luni și nu a mediat nimic”, a precizat, pentru Observatorul Prahovean, Simion Hăncescu.

- Publicitate -

Acesta a mai adăugat faptul că, în cazul în care nici de această dată reprezentanții profesorilor nu vor fi ascultați, cresc șansele declanșării unei greve generale în perioada examenelor naționale.

Reamintim, pe 4 februarie 2026, aproximativ 2.000 de profesori au protestat în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României. Nemulțumirea dascălilor este legată de măsurile adoptate prin Legea Bolojan, care, spun aceștia, „influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice”