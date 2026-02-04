Protest al profesorilor în Piața Victoriei. Dascălii amenință cu greva generală

Aproximativ 2.000 de profesori sunt așteptați, miercuri, 4 februarie 2026, să participe la protestul programat între orele 12.00 și 14.00, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernul României. Dascălii sunt nemulțumiți de măsurile adoptate prin Legea Bolojan, care, spun ei, „influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice”. După protestul de astăzi, sindicaliștii amenință că vor declanșa greva generală.

Angajații din educație care participă la miting cer Executivului revenirea la norma didactică de 18 ore, dar și revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate.

Profesorii mai cer ca plata cu ora să se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu „la nivel de muncitor necalificat”, iar elevii care fac performanță să beneficieze din nou de burse de excelență olimpică.

„Pe durata desfășurării protestului, sindicaliștii din educație vor folosi bannere, pancarte și mijloace audio prin care să ajungă la urechile guvernanților faptul că toate aceste măsuri sunt anti-educație, nu sunt măsuri de reformă și că dictatura Bolojan trebuie să se termine”.

„În cazul în care nu vom fi ascultați, se iau în calcul două perioade pentru o eventuală grevă: luna martie, perioada simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, sau finalul anului școlar, așa cum s-a întâmplat în 2023”, a transmis, pentru Observatorul Prahovean, Simion Hăncescu, lider de sindicat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

Din cele 26 de autocare cu sindicaliști din educație, care urmează să ajungă în Capitală, trei sunt din Prahova.