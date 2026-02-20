Curțile de Apel îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă legea privind pensiile magistraților în Parlament

Curțile de Apel din România acuză, într-un apel către președinte, că Legea Guvernului Bolojan, „elimină” pensiile magistraților. În cererea către Nicușor Dan de a întoarce legea în Parlament, judecătorii susțin că „magistrații sunt vădit discriminați”.

Cele 16 instanțe spun că președintele are rol „esențial” în procedura de promulgare a legii și că are „competenţa constituţională de a verifica el însuşi legea în raport cu respectarea exigenţelor de oportunitate, de reflectare a unei justificări reale sociale, economice sau politice în adoptarea unui act normativ”.

„Orice măsură legislativă națională care afectează condițiile statutare și materiale ale judecătorilor, inclusiv regimul pensiilor de serviciu, intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii în măsura în care este susceptibilă să influențeze independența acestora, astfel cum a statuat în mod constant Curtea de Justiție”, se mai arată în memoriul semnat de cele 15 curți de apel civile și Curtea de Apel a Parchetului Militar.

Curțile de Apel mai spun că odată cu noua lege „vor exista, în acelaşi timp, mai multe regimuri de pensionare pentru magistraţi”, cu „discrepanţe majore între magistraţii pensionaţi înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.282/2023, magistraţii pensionaţi după intrarea în vigoare a Legii nr.282/2023 şi viitorii magistraţi pensionari”.

De asemenea, reclamă că „actul normativ este lipsit de previzibilitate şi, în fapt, echivalează cu eliminarea pensiilor de serviciu pentru această categorie profesională”, în condițiile în care pentru peste 45% dintre judecătorii și procurorii în funcție vârsta de pensionare nu va crește etapizat, ci va deveni brusc cea de 65 de ani.

„În afara activităţii de bază şi a unor activităţi aproape nesemnificative din punctul de vedere al eventualei retribuiri a acestora, precum elaborarea de articole sau diverse lucrări ştiinţifice ori literare, singura posibilitate a sa de a-şi suplimenta veniturile – în niciun caz unele foarte mari – este aceea de a desfăşura activitate didactică în învăţământul superior, precum şi în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii Naţionale de Grefieri”, se mai arată în memoriu.

Curțile de Apel reclamă și o „discriminare” a magistraților prin această lege.

„Prin eliminarea pensiei de serviciu sau reducerea ei, în mod drastic, magistraţii sunt vădit discriminaţi, în raport cu alte categorii de funcţionari publici/înalţi demnitari cu o salarizare similară sau chiar mai mare decât cea de care beneficiază magistraţii, fără ca aceştia din urmă să fie compensaţi, în mod proporţional, corespunzător absenţei unor drepturi fundamentale, pe o perioadă îndelungată de timp, cel puţin 35 de ani, perioadă în care nu le este permis să îşi procure venituri suplimentare”, mai susțin instanțele semnatare.

Curțile de Apel mai reclamă, printre altele, o „discrepanță semnificativă” și „nejustificată” între regimul pensiilor magistraţilor şi cel al judecătorilor Curţii Constituţionale (CCR).

În plus, susțin că judecătorii CCR, deși au un mandat de cel mult nouă ani, beneficează de un regim de pensie „deosebit de favorabil” față de un magistrat de carieră.

Magistrații de carieră, potrivit curților de apel „au deja un cuantum al pensiei mai mic şi condiţii de vârstă/stagiu de cotizare diferite, iar urmare a intrării în vigoare a noii legi, vor avea un cuantum al pensiei semnificativ redus”.

„Creşterea, din nou, a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze alte plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului”, se arată în memoriul adresat președintelui.

Instanțele semnatare mai invocă și „deficitul mare de magistraţi, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor şi imposibilitatea de recrutare de personal”.

„În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, având în vedere volumul ridicat de activitate, complexitatea activităţii şi riscurile de exod din profesie, justiţia din România ea însăşi riscă să intre într-un colaps sistemic inevitabil. În același timp, eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o pur ipotetică «garanție» a independenței acestora, nesusținută de realitate”, se mai arată în memoriu.