Percheziții într-un dosar de fraudă online. Cum acționau infractorii cu accent moldovenesc

Autoritățile din România și Republica Moldova au efectuat mai multe percheziții într-un dosar complex privind infracțiuni de înșelăciune prin metoda „investment scam”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Operațiunea a fost coordonată de polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul IPJ Suceava, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. Acțiunea s-a desfășurat în baza unei echipe comune de anchetă (JIT), constituită sub egida EUROJUST între România și Republica Moldova.

Percheziții la Suceava și Chișinău

În România, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul Suceava, la sediile a două societăți comerciale. Există indicii că aceste firme ar fi fost utilizate pentru spălarea banilor proveniți din fraudele de tip „investment scam”.

Simultan, în municipiul Chișinău au fost efectuate patru percheziții la adresele unor suspecți bănuiți că ar fi coordonat activitatea unor call center-uri implicate în comiterea infracțiunilor.

Cum acționa gruparea

Din cercetări a reieșit că, în perioada 1 ianuarie – 30 august 2025, suspecții ar fi acționat în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul faptic în Republica Moldova, dar cu activități desfășurate și în afara granițelor.

Aceștia s-ar fi prezentat drept brokeri financiari, reprezentanți ai unor companii din domeniul energiei sau consultanți în investiții, determinând victimele să investească bani pe platforme online fictive.

Printre victime se numără și o persoană care a fost convinsă să investească 2.438 de lei și să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul monitorizării investiției. Ulterior, suspecții ar fi accesat ilegal contul bancar al victimei și ar fi efectuat cinci tranzacții frauduloase, în valoare totală de 226.600 de lei.

15 victime și prejudiciu de peste un milion de lei

Până în prezent, anchetatorii au identificat 15 persoane vătămate, prejudiciate cu peste 1.000.000 de lei, toate fiind induse în eroare prin intermediul call center-urilor organizate în Republica Moldova.

În urma perchezițiilor efectuate de autoritățile moldovene, au fost ridicate trei autoturisme de lux, carduri bancare, telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și sume importante de bani: 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

Cercetările continuă și vizează infracțiunile de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.