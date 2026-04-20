897 de locuințe ANL construite în 25 de ani în Prahova. Unde sunt cele mai multe

Autor: Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Pentru mulți tineri din Prahova, obținerea unei locuințe ANL rămâne mai degrabă o speranță decât o certitudine. Deși programul guvernamental funcționează de un sfert de secol, numărul locuințelor construite este redus comparativ cu cererea tot mai mare. Cele mai multe au fost realizate în Ploiești.

La nivelul județului Prahova au fost construite, în cei 25 de ani de la lansarea programului, 897 de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), potrivit datelor comunicate recent de Ministerul Dezvoltării. (Detalii AICI).

Programul, inițiat în anul 2001, a fost conceput pentru a sprijini tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani care nu își permit o locuință pe piața liberă. Însă, în realitate, numărul limitat de unități face ca accesul să fie dificil, iar listele de așteptare să rămână lungi.

Cele 897 de unități locative reprezintă, de fapt, garsoniere și apartamente (cu una, două sau trei camere), ceea ce înseamnă că, în medie, în Prahova s-au construit aproximativ 36 de locuințe pe an.

Lista localităților din Prahova unde s-au construit locuințe ANL

Cele 897 de unități locative sunt distribuite în mai multe orașe din Prahova, conform datelor ANL. Cele mai multe locuințe au fost finalizate în Ploiești, Sinaia și Vălenii de Munte.

  • Ploiești – 402 locuințe
  • Sinaia – 168
  • Vălenii de Munte – 103
  • Câmpina – 80
  • Bușteni – 51

 

  • Azuga – 29
  • Boldești-Scăeni – 24
  • Păulești – 22
  • Breaza – 18

Ultimele locuințe au fost recepționate joi, 16 aprilie, la Boldești-Scăeni, completând totalul actual, potrivit aceleiași surse.

Foto sursă: Ministerul Dezvoltării

Acces dificil și liste de așteptare

În practică, accesul la o locuință ANL presupune depunerea unui dosar la primărie și includerea pe listele de priorități. Din cauza numărului redus de locuințe disponibile, mulți solicitanți așteaptă ani de zile pentru o repartizare.

Reprezentanții ANL precizează că beneficiarii trebuie să aibă între 18 și 35 de ani și să îndeplinească criteriile legale pentru a putea accesa o astfel de locuință. (Detalii AICI)

De la chirie la proprietate

Un avantaj al programului este posibilitatea ca locuințele să fie cumpărate de chiriași după cel puțin un an de închiriere. Achiziția se poate face:

  • prin rate lunare către autoritățile locale
  • prin credite ipotecare, inclusiv cu garanția statului
  • sau prin plata integrală

La Ploiești, în ultimii patru ani, peste 100 de locuințe ANL au fost vândute celor care au beneficiat de închirierea de unități locative.

În contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al dificultății accesării creditelor, programul ANL rămâne o soluție importantă pentru tineri. Singura problemă este că programul de construire de locuințe nu poate ține pasul cu numărul mare de cereri.

