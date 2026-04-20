TCE recunoaște că nu știe câți călători are pe trasee. Nu există sistem de monitorizare

La orele de vârf, în multe dintre mijloacele de transport în comun din Ploiești, aglomerația este la ordinea zilei. Observatorul Prahovean a solicitat o situație privind cele mai încărcate trasee, dar și cele mai puțin utilizate. Surpriza a venit odată cu răspunsul oficial: TCE nu deține sisteme de monitorizare a numărului de călători.

În timp ce marile orașe din România folosesc sisteme pentru a monitoriza în timp real a numărului de călători, la SC Transport Călători Express Ploiești nu există o astfel de posibilitate.

Potrivit răspunsului transmis redacției, operatorul de transport recunoaște că nu are capacitatea de a urmări fluxul de pasageri și nici de a evalua gradul de aglomerare pe trasee, invocând complexitatea factorilor care influențează numărul de utilizatori.

„Fiecare traseu local înregistrează variații ale numărului de utilizatori, în funcție de aglomerarea edilitară, obiectivele economice/de învățământ/de producție/administrative aflate de-a lungul rutei, momentele din zi (ore de vârf, în afara orelor de vârf etc.), sensurile de deplasare, tipul de zi (an școlar/vacanță, zi de sâmbătă și duminică etc.), conexiunea cu transportul feroviar etc.”, se arată în răspunsul TCE.

Programul de transport, bazat pe parametri teoretici

Deși există un Program de Transport aprobat de Consiliul Local, acesta stabilește doar parametrii de funcționare, fundamentat strict pe capacitatea de transport.

„Programul de Transport valabil de la data de 01.01.2026 a fost aprobat prin Hotărârea nr. 671/27.11.2025 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Acesta cuprinde toate orarele de circulație, capacitățile de transport necesare, rutele, stațiile, frecvențele etc. Acestea constituie, conform contractului, obligație de exploatare (Art. 4.2, pct. 4.2 lit. a)”, precizează TCE.

Fără măsurători la TCE Ploiești

Mai mult, societatea susține că nu are nici dreptul, nici obligația de a măsura numărul zilnic de călători, ceea ce face imposibilă stabilirea celor mai aglomerate sau mai puțin utilizate rute.

„Ca atare, TCE Ploiești nu are dreptul/obligația de a efectua măsurători ale numărului zilnic de călători. Nu putem formula aprecieri de tipul «cele mai aglomerate» sau «cel mai puțin aglomerate trasee din Ploiești»”, precizează TCE.

Fără infrastructură pentru estimări

În lipsa unor instrumente tehnice dedicate, operatorul admite că nu poate oferi nici măcar estimări privind numărul de pasageri.

„Totodată, nu putem furniza o estimare a numărului de călători de pe cele mai aglomerate trasee, întrucât nu există infrastructura necesară pentru monitorizarea acestora. De asemenea, având în vedere că există abonamente valabile pe mai multe linii de transport, nu se poate determina cu exactitate gradul de utilizare al fiecărei linii.”

Situația contrastează puternic cu alte orașe din România, unde astfel de date sunt colectate automat, fapt care permite optimizarea reală a transportului public.