Răcire accentuată și ploi în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Autor: Roxana Tănase
ploi abundente

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare bruscă a vremii, cu temperaturi în scădere, ploi și ninsori la munte. După o zi caldă de luni, valorile termice scad semnificativ la Ploiești.

UPDATE: ANM a emis, luni, 20 aprilie, o informare meteo de vreme rece și ploi în Prahova. La munte va fi un cod galben de ninsori și vânt puternic. (Detalii AICI).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o răcire accentuată a vremii începând din această săptămână, însoțită de precipitații în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, ziua de luni, 20 aprilie, aduce temperaturi maxime de până la 21 de grade Celsius și minime de aproximativ 7 grade Celsius.

Începând de marți și până miercuri (21–22 aprilie), vremea se răcește considerabil. Maximele nu vor depăși 11–12 grade Celsius, iar minimele se vor menține între 6 și 7 grade Celsius.

De asemenea, ploile revin în județul Prahova, pe fondul unei instabilități atmosferice accentuate. Spre finalul săptămânii, temperaturile vor crește treptat. În weekend, maximele vor ajunge din nou la aproximativ 19 grade Celsius, indicând o ușoară încălzire a vremii.

Cum va fi vremea la munte

La altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -3… -2 grade Celsius.

În weekend, și la munte se va resimți o încălzire ușoară, cu temperaturi maxime ce pot atinge 11 grade Celsius.

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

Invazie de castori în Prahova! Pădurile de pe malurile apelor, distruse de cele mai mari rozătoare

Oana Stoica Oana Stoica -
O adevărată invazie de castori a fost semnalată în...

