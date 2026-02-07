Arhitectul-șef al Sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5

Arhitectul-șef al Sectorului 5 din București, administratorul public al instituției și un director adjunct din cadrul Poliției Locale Sector 5 au fost reținuți vineri seară, în urma perchezițiilor efectuate de Direcția Națională Anticorupție la Primăria Sectorului 5, informează News.ro.

Potrivit DNA, cei trei sunt suspectați că, în perioada 2024–2026, ar fi fost implicați în fapte de corupție care vizau „posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepției unui imobil și atestarea edificării unui ansamblu rezidențial”, prin folosirea unor proceduri administrative.

Surse judiciare au confirmat că cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, după descinderile desfășurate vineri atât la sediul Primăriei Sectorului 5 din București, cât și la alte instituții. Procurorii DNA au efectuat perchezițiile vineri dimineață, în cadrul unui dosar de corupție aflat în instrumentare.

