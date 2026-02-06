- Publicitate -
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar după perchezițiile DNA

Marius Nica
robert negoita

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după percheziții la sediul Primăriei și la locuința sa într-un dosar de corupție.

Anchetatorii îl cercetează pentru abuz în serviciu, în legătură cu lucrări de construire și asfaltare de drumuri în Sectorul 3, inclusiv pe terenuri private legate de fratele său, potrivit surselor citate de presă.

Negoiță și-a susținut nevinovăția la ieșirea de la audieri, afirmând că drumurile construite au fost pentru uz public și nu ca favor personale.

„Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. (…) Am fost împiedicaţi de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare. Atunci când construieşti utilităţi publice e normal să le finanţezi din bani publici” a declarat edilul la ieșirea din sediul  DNA, potrivit digi24.ro.

El s-ar afla în prezent sub control judiciar și ar trebui să plătească o cauțiune de 800.000 de lei. Negoiță a primit și interdicția de a-și exercita funcția.

DNA a efectuat percheziții în mai multe locații din București și județul Ilfov, într-o anchetă de amploare care vizează posibile fapte de corupție în administrația locală.

