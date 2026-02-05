- Publicitate -
Doi polițiști au fost loviți cu mașina în timpul unei operațiuni antidrog în Ilfov. Au fost trase focuri de armă

Ștefan Vlăsceanu
politist ilustratie

O operațiune antidrog de amploare a avut loc miercuri seară în zona Bucureștiului, unde polițiștii au intervenit pentru a opri o tranzacție de droguri de mare risc.

În urma acțiunii, oamenii legii au confiscat aproximativ nouă kilograme de cocaină și au reținut mai multe persoane suspectate de trafic.

Potrivit antena3.ro, suspecții se aflau deja sub supravegherea polițiștilor și procurorilor antidrog, care știau că tranzacția urma să aibă loc.

În încercarea de a fugi, traficanții au lovit cu mașina doi ofițeri de poliție, aceștia fiind transportați la spital. De asemenea, în timpul intervenției au fost trase focuri de armă, conform surselor citate.

Anchetatorii au ridicat drogurile și au reținut o parte dintre persoanele vizate. Printre suspecți s-ar număra și fiul unui colonel din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Operațiunea era în desfășurare la momentul relatării evenimentelor.

