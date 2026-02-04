Nicușor Dan respinge acuzațiile SUA privind ingerințe externe: Anularea alegerilor din România a fost un act juridic intern

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat la raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, în care Comisia Europeană este acuzată că s-ar fi implicat în anularea alegerilor din mai multe țări, inclusiv în România. Șeful statului susține că decizia Curtea Constituțională a României de anulare a alegerilor prezidențiale s-a bazat pe vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat – Călin Georgescu – prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online.

Raport critic al SUA

Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a SUA a acuzat Comisia Europeană că ar fi presat platformele de social media să cenzureze conținut înainte de alegerile naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024.

„Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, câștigate de puțin cunoscutul candidat populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au afirmat că Rusia l-ar fi susținut în secret printr-o campanie coordonată pe TikTok”, se arată în raportul de lucru al comisiei din Congresul SUA, citat de Digi24.

De cealaltă parte, Comisia Europeană a respins acuzațiile formulate în SUA și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Astăzi, președintele Nicușor Dan a publicat un mesaj pe Facebook în care afirmă că România nu este subiectul raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților și că referirile la țara noastră sunt strict contextuale, într-o dezbatere mai amplă privind libertatea de exprimare.

„Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat și a eliminat rețele de influență ascunsă, zeci de mii de conturi și interacțiuni false, precum și sute de conturi care imitau candidați la președinție.

Indiferent de concluziile tehnice citate, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a mai subliniat că ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din statele europene, inclusiv din România, au fost evidențiate de rapoarte oficiale ale NATO, ale Uniunea Europeană și ale Guvernului Marii Britanii.

România, supusă unui veritabil război hibrid

„Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face parte dintr-o campanie amplă de manipulare, cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, un veritabil război hibrid desfășurat de mai mulți ani.

România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile, luate conform Constituției și legilor în vigoare, trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertatea de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, la fel ca angajamentul față de aliații și partenerii noștri strategici”, a mai transmis președintele.