Un raport al Congresului SUA acuză Comisia Europeană de intervenție în alegerile din România

Un raport preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite susține că Comisia Europeană ar fi intervenit în procesele electorale ale unor state membre UE, printre care și România.

Documentul, publicat la începutul lunii februarie 2026, acuză executivul Uniunii Europene că ar fi exercitat presiuni asupra marilor platforme digitale pentru a modera sau cenzura conținutul înaintea unor scrutinuri importante.

Potrivit raportului, legislația europeană privind serviciile digitale (DSA), intrată în vigoare în 2023, ar fi fost folosită pentru a impune măsuri de moderare „agresive” înaintea alegerilor naționale din mai multe state, inclusiv din Slovacia, Olanda, Franța, Irlanda, Republica Moldova și România. Raportul mai menționează că executivul UE ar fi activat sisteme de răspuns rapid înaintea alegerilor prezidențiale din România din 2024–2025.

În document, se face referire directă la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, în urma unei intervenții a Curții Constituționale a României, ca rezultat al afirmațiilor serviciilor de informații privind o pretinsă campanie de influență pe rețelele sociale. Raportul susține că aceste intervenții ar fi făcut parte dintr-un context mai larg în care Comisia Europeană ar fi exercitat influență asupra rezultatelor electorale.

Criticii raportului notează însă că unele din premisele documentului sunt contestate: în fața Comisiei Europene, reprezentanții platformei TikTok ar fi declarat că nu au găsit dovezi ale existenței unei rețele coordonate de conturi legate de campania electorală.

Până în prezent, reprezentanți ai Comisiei Europene resping acuzațiile ca nefondate, subliniind că măsurile luate în temeiul DSA urmăresc protejarea cetățenilor împotriva conținutului ilegal sau manipulator, fără a influența în mod direct rezultatele electorale din statele membre.