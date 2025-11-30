- Publicitate -
Imagini spectaculoase de la pregătirile Armatei pentru 1 decembrie

David Mihalache
David Mihalache
defilare armata romaniei

Armata României a distribuit un clip pe pagina de Facebook a instituției, cu imagini spectaculoase de la pregătirile pentru defilarea de 1 decembrie de la București.

În imagini apar diferite trupe, parte din Armata Română, care defilează lângă Arcul de Triumf din București.

„1 Decembrie văzut altfel!

Noi am urcat pe Arcul de Triumf ca să vă arătăm defilarea dintr-un unghi pe care puțini îl văd.

Mâine, ora 11, prezentăm onorul României!”, a transmis Armata României, alături de imaginile de mai jos.

