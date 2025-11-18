Restricții pentru pensionarii care se reangajează la stat

Pensionarii care se reangajează la stat nu vor mai putea cumula veniturile integral. Potrivit unui proiect de ordonanță de guvern, aceștia vor mai primi doar 15% din pensie pe lângă salariu.

Potrivit documentului citat de Digi24.ro, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani.

Iar cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Excepție vor face persoanele alese în funcții publice, dar și și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.

„Personalul plătit din fonduri publice (…), căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Persoanele prevăzute anterior pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

Prevederile menționate anterior se aplică și în situația reîncadrării în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii”, reiese din proiectul pregătit la Ministerul Muncii, care poate fi consultat aici: ZiZoYXNoPWVhNDc1ZmI0YTA5NzE3MDcxNzQ4M2JiYzdlMTMzYzc2