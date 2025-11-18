A murit Ilie Ilaşcu, fostul deţinut politic moldovean

Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, a murit la vârsta de 73 de ani.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut de familie, pe rețelele de socializare:

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj și iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. Pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită”

- Publicitate -

Ilașcul a fost condamnat la moarte în 1993 pentru că a susținut unirea Republicii Moldova cu România și a petrecut mai mulți ani în închisoare ca dizident politic.