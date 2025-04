Transfăgărășanul rămâne închis. Nu a fost încă deszăpezit

Deși temperaturile din termometre au crescut semnificativ, Transăfăgărășanul rămâne închis circulației. Cel mai faimos drum din România încă nu a fost deszăpezit complet.

Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a promis modernizarea Transăfăgărășanului astfel încât să poată fie circulat tot timpul anului, proiectul este în întârziere.

Turiștii care au ajuns în zonă, au fost nevoiți să se întoarcă din drum, circulația fiind închisă, deși zăpada mai e doar din loc în loc.

„Ar fi fost o experiență mult mai bună dacă ai fi putut să faci tot drumul cu mașina. Am făcut asta acum doi ani, a fost o experiență grozavă.”, a transmis un cuplu.

„Am închiriat o mașină și am sperat dar din păcate nu am avut noroc. Am luat telecabina și am reușit să-l vedem de sus”, a explicat un turist.

„Suntem la sfârșitul lunii aprile, iar zăpezile au încetat de mai bine de două săptămâni. Drumul este închis, considerăm noi că ar putea fi practicabil.”, a transmis Bogdan Turcu, Antreprenor Local.

Drumarii au curățat şoseaua doar la poalele muntelui, dar promit că lucrările de deszăpezire vor merge repede.

„Suntem convinși că vor fi finalizate mult mai repede față de termenele la care i-am obișnuit pe participanții la trafic, pentru că au fost cantități mult mai puțin însemnate de zăpadă în această iarnă”, a explicat Tudor Duțu, Director Regional DRDP Braşov.