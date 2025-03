Georgescu despre Simion: „Ferește-mă, Doamne, de cel viclean”

Deși a fost susținut de AUR pentru a candida la alegerile prezidențiale din luna mai, în noiembrie, anul trecut, Călin Georgescu spunea despre liderul AUR, George Simion, că „este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”, potrivit antena3.ro.

De asemenea, dădea de înțeles că Simion nu este omul care poate conduce România.

Pe 18 noiembrie, cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care îl critica pe șeful AUR, George Simion, deși, în prezent, cei doi par a fi apropiați.

„Mă adresez și dumneavoastră, domnilor și doamnelor din partidul AUR. Vă întreb sincer. Sunteți siguri că George Simion este omul care poate conduce România? Sigur el e cel ales de voi sau a fost ales special pentru voi de PSD?

Faptul că nu apare la dezbateri, dar primește susținere pentru a se inocula ideea că poate intra în turul doi cu Ciolacu doar pentru a pierde, practic, nu vă ridică chiar niciun semn de întrebare legat de domnul Simion?”, spunea atunci Călin Georgescu.

El a mai afirmat despre George Simion că „este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”.

„Știți de ce nu am acceptat propunerile lui George Simion pentru a fi premier sau pentru a candida din partea AUR pentru Președinție?

Pentru că nu e omul oamenilor lui, al celor care cu adevărat îl susțin, el este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”, a mai adăugat, în filmare, Georgescu.

De asemenea, într-un alt podcast, publicat în aceeași perioadă, a fost întrebat dacă George Simion este omul Serviciilor. El a răspuns atunci „că nici nu-l interesează”, adăugând că „pomul se judecă după roade și omul după fapte”.

Georgescu, întrebat despre Simion: „Ferește-mă, Doamne, de cel viclean”

„Nici nu mă interesează. V-am spus. Pomul se judecă după roade și omul după fapte și după faptele avute nu sunt interesat.

Cred că idealurile astea mari au un efect de cele mai multe ori fulminant, adică nu te lasă să te mai ocupi de nimicuri. Deci nu sunt interesat de așa ceva”, a mai adăugat el.

Totodată, a fost întrebat de ce, la un moment dat, s-a rupt conexiunea dintre el și partidul AUR.

„A fost un demers fluviu al unei societăți întregi care, practic, a văzut o posibilitate, știți, de schimbare. Și aici am fost și eu angrenat, am greșit, am plătit pentru asta.

Ce am învățat? Cum să fac să mă feresc de ceea ce în cea mai importantă rugăciune, și anume „Tatăl Nostru”, spui „și ferește-mă, Doamne, de cel viclean”.

Știți că dacă spui „ferește-mă, Doamne, de cel rău”, am mai auzit poziția asta, este inutil, că dacă mă uit la cine este deținătorul de putere la Cotroceni, mă feresc și singur.

Dar de viclean nu este o chestiune simplă. Și cam asta s-a întâmplat în acest areal de care m-ați întrebat mai devreme. E greu să te ferești de vicleni, dar până la urmă te ferești.

Asta este cel mai important. Și după ce te-ai ferit, știi, ulterior, ce este de făcut. Asta este tot”, a explicat el în timpul podcastului.