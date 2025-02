MAE răspuns pentru Elon Musk, după comentariile despre Georgescu

Andrei Țărnea a comentat la postarea miliardarului american că „justiția din România este independentă și nimeni nu este mai presus de lege”.

Elon Musk a scris în unul din mesajele sale că fostul candidat la alegerile prezidențiale din România a fost arestat, deși acesta a fost dus la audieri și, ulterior, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al MAE, a publicat răspunsul pe contul său de pe X, platforma deţinută de Elon Musk.

„Justiția României este independentă și nimeni nu este mai presus de lege. Sistemul de justiție ar trebui să funcționeze fără presiuni și interferențe. România este o democrație bazată pe statul de drept, iar autoritățile române se concentrează pe asigurarea unor alegeri libere, corecte și transparente”, a scris Andrei Țărnea pe contul său oficial de X.

Elon Musk a avut ieri trei reacții referitoare la Călin Georgescu. În prima, americanul a scris că Georgescu a fost arestat.

La puțin timp, miliardarul a repostat pe contul său un mesaj al unei persoane care vorbea de situația lui Georgescu, iar mai apoi, a distribuit o postare făcută de Mario Nawfal.

RO justice is independent and no one is above the law. The justice system should operate free of pressure & interference. RO is a democracy under the rule of law and RO authorities focus on ensuring free, correct and transparent elections.

— Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) February 27, 2025