Ploaie de stele pe cerul României. Ce sunt Leonidele

Săptămâna aceasta vor putea fi văzute cu ochiul liber Leonidele. Astronomii le numesc „meteori” iar publicul „stele căzătoare”.

Ploaia de meteori Leonide va atinge apogeul peste câteva zile și ar putea aduce pe cerul nopții până la 15 „stele căzătoare” pe oră, anunță Antena 3.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, leonidele sunt active în luna noiembrie și se pot observa pe cer, după ora 1. Meteorii provin din constelația Leo, fiind sunt resturile cometei Temple-Tuttle. Iată câteva informații transmise de astronomii români privind acest fenomen care poate fi spectaculos.

Condiții pentru a fi vizibile

Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Asa ca din orasele mari nu se pot observa multi meteori. Cel mai bun este un loc la tara sau la munte. Este bun și un loc la marginea orașelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat, pot vedea maxim 20 de meteori pe ora. Cei ce observa din orașe vor vedea foarte puține stele căzătoare (probabil nici una).

Se pot observa cu ochiul liber

Pentru vedea meteori nu aveti nevoie de nici un instrument astronomic. Va trebuie ceva pe care sa stati intins, un sac de dormit sau un sezlong. Va mai trebuie imbracaminte groasa pentru ca noptile de noimebrie sunt geroase. Pentru a vedea cat mai multi meteori, este nevoie sa priviti cerul macar o ora. Cu cat observati mai mult cu atat vedeti mai multi meteori. Desigur este binevenita o pauza scurta pentru dezmortire.

Ce se va vedea?

Urmarind bolta cereasca veti vedea stelele si Calea Lactee. Uneori o dara luminoasa, ce va dura mai putin de o secunda, se va vedea printre stele. In vechime parea ca una din stelele de pe cer a cazut, de aici venind numele de “stea cazatoare”. Desigur ca stelele nu au cum sa cada. Ati observa o particula foarte mica, sub 1 mm diametru, ce a intrat in atmosfera Pamantului si la frecarea cu aerul a luat foc. Predictiile spun ca se vor vedea maxim 20 de meteori pe ora.