Averile candidațiilor pentru Președinția României. Cine este cel mai bogat dintre ei

Printre candidații la prezidențiale, se află persoane care dețin mai multe case, mașini, dar și sume impresionante în conturi, și persoane care trăiesc doar din salariu și au credite.

Astfel, Mircea Geoană, are două apartamente în București, unul cumpărat și unul moștenit, are cumpărat un teren în apropierea Capitalei, două mașini, obiecte de mobilier sau decorative moștenite și bijuterii și obiecte de artă.

În declarația de avere are proximativ 450.000 de euro în depozite și plasamente și investiții de aproximativ 250.000 de euro.

Marcel Ciolacu are două terenuri și două case în județul Buzău, nu are mașini și în cont are 115.000 de lei. Soția sa, administrează o patiserie din Buzău și are un salariu de 4.500 de lei.

Nicolae Ciucă are două terenuri, unul în comuna Plenița, unde s-a născut, altul în Ilfov, casă lângă București, două mașini, aproape 340.000 de lei depozite în conturi și 100.000 de lei datorie la bancă.

În declarația de avere are trecută idemnizația de fost premier și cea de președinte al senatului și pensia specială.

Elena Lasconi are mai multe terenuri și case moștenite de soțul său, are o mașină, a acordat un împrumut de 33.000 de lei către USR și are de plătit credite de peste 400.000 de lei.

George Simion nu are terenuri, nici casă, nu a declarat nicio mașină, nici bijuterii sau tablouri mai scumpe de 5.000 de euro.

Kelemen Hunor, are 3 terenuri intravilane și 2 agricole, 3 case de locuit în județele Cluj și Harghita, are patru mașini și a investit în tablouri ale artiștilor contemporani.

Fostul premier Ludovic Orban deține împreună cu soția o casă de locuit, are o mașină veche de 17 ani și trăiește din indemnizația de deputat.

Cristian Diaconescu, candidat independent, are un teren moștenit într-o comună din Argeș și încă unul cumpărat, mai deține două case și un apartament, două mașini și a moștenit trei tablouri cu o valoare mai mare de 6.000 de euro.