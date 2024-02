Un avocat din Oradea a obținut daune de peste 40.000 euro de la Wizz Air pentru zboruri anulate

O vacanță la Madrid, cu zboruri operate de compania ungară Wizz Air, s-a transformat în coșmar pentru o familie din Oradea, la sfârșitul anului 2020.

De atunci, și până acum, după ani de zile de procese, orădenii au obținut câte 10.000 de euro de persoană, daune morale care trebuie achitate familiei de către compania Wizz Air.

Demersurile au fost inițiate de Mircea Ursuța, avocat de profesie, care a dat Wizz Air în judecată pentru că, el și familia sa, au fost batjocoriți timp de o săptămână de compania aeriană, cu care nu au putut lua legătura, după ce aceasta le anulase zborul de întoarcere de la Madrid la Sibiu.

Pachetul de vacanță fusese cumpărat prin intermediul unei agenții de turism din Brașov și cuprindea un pachet de servicii ce includea 4 bilete Wizz Air dus-întors Sibiu – Madrid, plus cazare pentru el, soţia, soacra de 71 ani şi băieţelul de 2 ani şi 10 luni.

Aproape 5 zile ca să ajungă înapoi, acasă

„Am zburat de la Sibiu la Madrid pe 28 decembrie 2020, iar pe 8 ianuarie 2021 trebuia să ne întoarcem tot la Sibiu, unde am şi lăsat maşina”, a povestit bărbatul. La revenire, însă, a avut cea mai neplăcută experienţă. „În aeroportul din Madrid am făcut formalităţile de îmbarcare şi am aşteptat cursa Wizz spre Sibiu, dar la două ore după ora programată pentru aterizare am aflat de la angajaţi ai aeroportului că acesta se închide din cauza vremii şi cursa e anulată. Am întrebat ce să facem şi ni s-a spus că nu există reprezentant Wizz în aeroport, ceea ce este aberant: Madrid e o capitală importantă şi orice companie trebuie să aibă reprezentanţi care să îndrume pasagerii”, a declarat avocatul Ursuța, pentru publicația locală e-Bihoreanul.

În prima noapte familia a rămas în aeroport, iar apoi, timp de trei nopți al rând, și-au luat cazare la un hotel în Madrid. Într-un final, după patru zile, au reușit să prindă o cursă Barcelona – Budapesta, de unde au închiriat o mașină pentru a ajunge acasă, la Oradea.

Pentru toate experiențele din zilele de după anularea zborului, familia a primit, în instanță, daune morale în valoare de 10.000 de euro pentru fiecare membru al familiei.