Narcisismul - o boală. Tu suferi de ea?

Tulburarea de personalitate narcisică este o afecțiune mentală în care pacientul are un simț crescut al propriei importanțe și o nevoie profundă de a fi admirat. Ei cred ca sunt superiori celorlalți și au puțină considerație față de sentimentele acestora din urmă. Dar in spatele măștii de încredere foarte mare stă o imagine de sine fragilă, vulnerabilă la cea mai mică critică.

Tulburarea de personalitate narcisică este una din cele câteva tipuri de tulburări de personalitate. Personalitatea narcisică este caracterizată de un comportament dramatic, emoțional, intrând în aceeași categorie cu tulburările de personalitate histrionică, antisocială și borderline. Tratamentul tulburării de personalitate narcisică se centrează pe psihoterapie. Dacă te regăsești printre următoarel 10 trăsături, ar fi cazul să solicitați ajutor de la un terapeut.

1. Îți place să fii centrul atenției

"Narcisiștii domină conversațiile", spune psihoterapeutul Joseph Burgo, autorul cărții The Narcissist You Know. "Ei se simt obligați să vorbească despre ei înșiși și exagerează realizările lor". Aceste "fabricări" sunt ușor de scuzat ca niște mici minciuni care vă ajută să spuneți o poveste mai bună. Dar, într-adevăr, ele servesc unui scop mai riscant: de a crea o versiune idealizată a ta care te distrage de frica intolerabilă că nu ești destul de bun.

2. Ai obiceiul de a da sfaturi nesolicitate

Sigur, încercați să fiți de ajutor, recomandând cele mai bune restaurante din oraș sau împărtășindu-vă înțelepciunea. Dar, de asemenea, profitați de ocazia de a vă demonstra cunoștințele, explică Burgo. "Narcisiștii întotdeauna știu puțin mai mult decât restul", spune el.

3. Nu ai răbdare

Devii frustrat dacă cineva nu răspunde imediat la mailul tău. Consideri că meriți un tratament special. "Indiferent de nevoile narcisistului, ele trebuie îndeplinite acum", spune Karyl McBride, care a scris două cărți despre narcisism. "Ei doresc respect nevoilor lor imediat, pentru că sunt foarte importante". Indiferent dacă sunteți conștient sau nu, vă trăiți viața cu un simț al dreptății și așteptați ca lumea să se rotească în jurul vostru.

4. Ambiția ta nu cunoaște limite

Narcisiștii cred că destinul lor este scris să fie unul măreț. Ei tind să creadă că sunt în mod natural deosebiți și fac parte dintr-o clasă de elită care merită doar ce e mai bun. "Ei își imaginează cât de puternici urmează să fie, cât de frumoși, cât de bogați", explică McBride. De asemenea, preferă să se asocieze cu oameni "din înalta societate".

5. Știi cum să cucerești

Ai un talent pentru a-i face pe ceilalți oameni să se simtă importanți. Relațiile voastre se vor mișca probabil repede. Dar toată admirația pe care o porți celeilalte persoane face parte dintr-o "afacere" nerostită: vă așteptați să vă facă să vă simțiți la fel de atrăgători și inteligenți. În clipa în care vă pune întrebări sau vă critică "va fi trimis rapid de pe piedestal la grămada de gunoi", spune Burgo.

6. Ești tipul competitiv

Într-o viziune a narcisistului asupra lumii, există câștigători și învinși, spune Burgo, iar narcisistul trebuie să câștige în aproape toate domeniile. "Trebuie să fie mereu superioar altcuiva", explică el. Adversarul ar putea fi un străin sau chiar o persoană pe care o iubești. Această dorință compulsivă de a ieși pe primul loc, indiferent de persoana pe care o lași în spate, face dificilă bucuria pentru succesele altora, cum ar fi, de exemplu, frumoasa casă nouă a prietenului tău - pentru că în acel moment, altcineva este "câștigătorul".

7. Ții ranchiună

Par genul de oameni care au foarte multă încredere în ei înșiși și nu dau doi bani ăe ce cred ceilalți. Dar de fapt narcisiștilor le pasă foarte mult de menținerea imaginii lor impecabile și au probleme în a tolera orice fel de dezaprobare sau insultă, explică Burgo. Oricât de mică ar fi o critică, "aceasta se simte ca un atac uriaș, un atac personal" pe care este puțin probabil să o uite. Odată ce sentimentele lor sunt rănite, se înfurie și caută să se răzbune, într-o formă sau alta.

8. Niciodată nu e vina ta

Întreabă-te dacă recunoști când greșești. Îți ceri scuze și încerci să repari greșeala? Sau imediat faci un scenariu și începi să arunci vina pe alții? Narcisiștii refuză să fie trași la răspundere pentru greșelile și comportamentul lor rău, și dau vina pe altcineva, spune McBride. Chiar și în relațiile personale narcisișii cred că există întotdeauna un câștigător și un învins și va face tot ce trebuie pentru a câștiga.

9. Profiți de oameni

Este posibil să nu fie intenționat, dar se întâmplă, pentru că ai tendința de raporta totul numai la tine. Motivul? Lipsa de empatie, explică McBride. "Narcisiștii se așteaptă ca alții să se rotească în jurul nevoilor lor, dar refuză să facă același lucru pentru oricine altcineva". Asta înseamnă să obții ceea ce dorești, nu ți-e frică să manipulezi sau să înjosești pe oricine îți iese în cale. Pentru că, în cele din urmă, este întotdeauna vorba despre tine.

10. Ai vicii

Narcisiștii au nevoie de acel sentimnet al măreției. Sentimentul de măreție poate veni din alcool, operații chirurgicale, cumpărături etc. Narcisistul viciat se întoarce mereu la "drog" pentru a obține acel sentiment incredibil de "cel mai tare".

sursa: health.com