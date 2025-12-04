“Republica lui Moș Crăciun”, programul weekendului 5-7 decembrie

Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun – continuă atmosfera de poveste în acest final de săptămână, când ploieștenii sunt așteptați la concerte surpriză și multă voie bună, în Centrul Civic al orașului.

Program concerte weekend#2 la Republica lui Moș Crăciun:

-vineri, 5 decembrie 2025 – ACOUSTIC BOYZ

-sâmbătă, 6 decembrie 2025 – VESCAN

-duminică, 7 decembrie 2025 – SORINA CARAMFIL și BIBI

Republica lui Moș Crăciun #2 îi așteaptă pe toți ploieștenii cu atracții inedite pentru petrecerea timpului liber:

-patinoar;

-roată panoramică de 34 m, pentru priveliști spectaculoase asupra orașului;

-parc de distracții – carusel, trenuleț și multe surprize pentru cei mici;

-Târgul de Crăciun – obiecte artizanale, ornamente, produse handmade și idei inspirate de cadouri.

Zona de food vă așteaptă cu preparate tradiționale, bunătăți pentru mesele de sărbători și un spațiu generos dedicat food truck-urilor.