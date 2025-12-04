- Publicitate -
Observatorul PrahoveanTravel&Lifestyle

“Republica lui Moș Crăciun”, programul weekendului 5-7 decembrie

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
Ploiești - Republica lui Moș Crăciun
Ploiești - Republica lui Moș Crăciun

Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun – continuă atmosfera de poveste în acest final de săptămână, când ploieștenii sunt așteptați la concerte surpriză și multă voie bună, în Centrul Civic al orașului.

- Publicitate -

Program concerte weekend#2 la Republica lui Moș Crăciun:

-vineri, 5 decembrie 2025  –  ACOUSTIC BOYZ

- Publicitate -

-sâmbătă, 6 decembrie 2025 – VESCAN

-duminică, 7 decembrie 2025 – SORINA CARAMFIL și BIBI

Republica lui Moș Crăciun #2 îi așteaptă pe toți ploieștenii cu atracții inedite pentru petrecerea timpului liber:

-patinoar;

- Publicitate -

-roată panoramică de 34 m, pentru priveliști spectaculoase asupra orașului;

-parc de distracții – carusel, trenuleț și multe surprize pentru cei mici;

-Târgul de Crăciun – obiecte artizanale, ornamente, produse handmade și idei inspirate de cadouri.

- Publicitate -

Zona de food vă așteaptă cu preparate tradiționale, bunătăți pentru mesele de sărbători și un spațiu generos dedicat food truck-urilor.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Cum a rămas o tânără fără 2500 de lei după un mesaj primit pe whatsapp

Marius Nica Marius Nica -
Escrocheriile prin intermediul aplicațiilor de mesagerie continuă. O cititoare...

Primele vești bune în criza apei din Prahova. Video exclusiv

Oana Stoica Oana Stoica -
La aproape o săptămână de când peste 100.000 de...

Solidaritate. O companie de apă ajută mai multe primării și firme în criza apei

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei din Prahova afectează peste 100.000 de locuitori,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -