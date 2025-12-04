Expoziție de arhitectură prahoveană la Muzeul de Istorie

Vineri, 5 decembrie 2025, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, la secția Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, are loc vernisajul expoziției temporare „Muzeele, în dialog peste timp”.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești și, în cadrul acesteia, tinerii elevi ai colegiului își vor expune creațiile, care vor fi valorizate în calendarul muzeului, în anul 2026.

„Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova vă invită vineri, 5 decembrie 2025, ora 11, la sediul secției sale Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, Ploiești, să participați la vernisajul expoziției temporare „Muzeele, în dialog peste timp”.

Proiectul expozițional este dedicat arhitecturii patrimoniale prahovene, fiind rodul unui parteneriat de colaborare între Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești.

În cadrul expoziției, publicul va putea admira creațiile tinerilor artiști ai claselor a XII-a A și a XII-a C, realizate sub îndrumarea doamnei profesoare Liliana Marin. Lucrările expuse în cadrul acestei expoziții sunt valorizate în calendarul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova pe anul 2026”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.