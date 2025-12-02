- Publicitate -
Shopping City Ploiești dă startul sezonului festiv cu noi surprize, prin campania „Ho–ho–ho, dar în stilul tău!”

afis shopping city

Ploiești, 2 decembrie 2025 – Shopping City Ploiești marchează începutul sezonului de iarnă prin lansarea campaniei „Ho–ho–ho, dar în stilul tău!”, o reinterpretare modernă a tradițiilor de Crăciun, inspirată de modul în care noua generație transformă obiceiurile festive în moduri îndrăznețe de exprimare personală.

În luna decembrie, centrul comercial își invită cumpărătorii să dea sărbătorilor clasice un twist fashion, să accepte provocări online și experiențe offline, și le propune o selecție extinsă de idei pentru cadouri din categorii variate: jucării și cărți, parfumuri și produse de frumusețe, gadgeturi, articole fashion și bijuterii.

Pentru cei aflați în căutare de inspirație, Shopping City Ploiești vine cu o soluție pentru un cadou versatil de sărbători: cardul cadou, disponibil în valori de 50 și 100 de lei la biroul Info Point.

Accesul vizitatorilor în centrul comercial, în perioada sărbătorilor, se va face conform programului special de mai jos:

Magazine:

  • 1–23 decembrie 2025: 09:00/10:00 – 22:00
  • 24 decembrie 2025: 09:00/10:00 – 19:00
  • 25 decembrie 2025: Închis
  • 26–30 decembrie 2025: 09:00/10:00 – 22:00
  • 31 decembrie 2025: 09:00/10:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: Închis
  • 2 ianuarie 2026: 09:00/10:00 – 22:00

Cinema City

  • 25 decembrie 2025: 14:00 – 23:00
  • 1 ianuarie 2026: 14:00 – 23:00

Hypermarket Carrefour

  • 1–18 decembrie 2025: 08:00 – 22:00
  • 19–23 decembrie 2025: 08:00 – 23:00
  • 24 decembrie 2025: 08:00 – 19:00
  • 25 decembrie 2025: Închis
  • 26–28 decembrie 2025: 08:00 – 22:00
  • 29–30 decembrie 2025: 08:00 – 23:00
  • 31 decembrie 2025: 08:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: Închis
  • 2 ianuarie 2026: 08:00 – 22:00

Mai multe informații despre magazinele și evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

***

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

(P)

