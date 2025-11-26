Magia Provocărilor #doarlaafi. Calendarul activităților pentru copii #doarlaafi

Luna Provocărilor #doarlaafi transformă fiecare zi într-o experiență.
Calendarul activităților pentru copii #doarlaafi
1 decembrie, 12:00–14:00, pasarela centrală – Ziua Națională deschide primul capitol al poveștii – jocuri românești, șotron, mini-concursuri și activități interactive prin care cei mici descoperă semnificația Zilei Naționale.
6 decembrie, 11:30–13:00, pasarela centrală – Vânătoarea de dulciuri a lui Moș Nicolae
Copiii sunt invitați să găsească surprize dulci ascunse în mall, un ritual al bucuriei simple.
12, 13, 14 decembrie, 12:00–14:00 – Provocările Spiridușului
Trei zile cu activități dedicate jocului, curajului și imaginației, în care cei mici devin personajele principale ale unei povești de iarnă create special pentru ei:
- Tunelul de Crăciun – un traseu plin de lumină și mister
- Sacul Magic – provocarea norocoșilor curajoși
- Steaua din vârful bradului – joc simbolic ce aduce mai aproape bucuria Crăciunului.
20 decembrie, 12:00–14:00 – Hoțul magiei la AFI Ploiești
Hoțul magiei colindă mall-ul, imprevizibil, curios și amuzant. Interacțiunile cu copiii și familiile îi schimbă perspectiva și aduc un moment unic: descoperirea faptului că magia Crăciunului nu poate fi furată, ci doar trăită.
21, 22, 23 decembrie, 12:00–14:00 – Întâlnire cu Moș Crăciun
Trei seri în care HoHoHo răsună în AFI Ploiești. Copiii își spun dorințele, părinții surprind amintiri, iar atmosfera capătă lumină caldă și autentică.
O lună de experiențe trăite #doarlaafi
2–24 decembrie – Globurile #doarlaafi.
AFI Ploiești devine o hartă a detaliilor care așteaptă să fie descoperite. Globurile #doarlaafi ascund coduri QR care oferă mici bucurii ce îți schimbă ziua. Magia se găsește acolo unde nu te gândești: scanezi, descoperi, trăiești.
12–24 decembrie, pe pasarela centrală – Împachetat cadouri
Spiridușii AFI Ploiești transformă cadourile în momente de dăruit. Pentru că darurile nu sunt doar lucruri, sunt gesturi.
De la 1 decembrie și până în Ajunul Crăciunului, AFI Ploiești devine scena unei povești de iarnă, în care fiecare provocare este o invitație de a simți mai mult, de a descoperi mai mult și de a trăi prezentul în cel mai frumos mod posibil.
Luna Provocărilor #doarlaafi nu este despre competiție, ci despre conexiune.
Despre a redescoperi magia în gesturi mici, în detalii, în oameni.
Despre a transforma un mall într-un loc în care emoția se vede, se aude și se transmite.
Despre AFI Ploiești
Inaugurat în 2013, AFI Ploiești are o suprafaţă totală închiriabilă de 34.000 mp, disponibilă pe două nivele. Centrul comercial pune la dispoziția clienților săi numeroase branduri internaționale de fashion & accesorii, beauty, home & deco, un food court divers, dar și o zonă importantă de entertainment, care cuprinde numeroase oportunități de petrecere a timpului liber.
AFI Ploiești este deținut de AFI Europe, parte din AFI Properties, alături de AFI Cotroceni, AFI Brașov, AFI Arad și AFI City. AFI Properties este o companie lider în domeniul dezvoltării, managementului și investițiilor imobiliare, care operează în Europa Centrală și de Est.
