Aniversăm 4 ani împreună la Prahova Value Centre: trei zile de bucurie, creativitate și momente care ne apropie!

La Prahova Value Centre, timpul capătă alt sens atunci când este trăit împreună. În cei patru ani de activitate, nu am construit doar un centru comercial… am construit un loc al întâlnirilor autentice, al zâmbetelor și al poveștilor. Copiii care au crescut alături de noi, familiile care ne trec pragul zilnic și comunitatea care s-a consolidat pas cu pas… toate acestea au transformat Prahova Value Centre într-un reper al orașului.

Anul acesta, aniversarea noastră devine mai mult decât o celebrare: devine un omagiu adus oamenilor care dau sens fiecărei zile aici. Trei zile în care ne propunem să aducem împreună emoție, creativitate și momente care rămân.

Programul celor trei zile de sărbătoare:

29 noiembrie 2025 (14:00-18:00)

Facepainting

LED Mirror Men

Stand vată de zahăr & popcorn

Atelier „4 Elemente Magice”

Happy Chemistry – un spectacol interactiv cu gheață carbonică

30 noiembrie 2025 (14:00-19:00)

Facepainting

Momente artistice cu Mim

Stand vată de zahăr & popcorn

Atelier „Carnavalul Copiilor”

Concert Surpriza

1 decembrie 2025 (14:00-19:00)

Facepainting cu animatori în port popular

„România în Culori” – pictură pe figurine din lemn

Atelierul Tricolor – brățări cu mărgeluțe tricolore, panglici și fundițe

Ansamblu Popular & Solist Popular – moment surpriza

„Timpul petrecut împreună este ceea ce transformă un centru comercial într-un loc cu adevărat viu. Aniversarea de anul acesta celebrează comunitatea: căldura ei, creativitatea și bucuria de a fi impreună. Este despre întâlniri, despre energie bună, despre sentimentul că aparții unui loc în care ești bine primit.”, declară Andrei Madan, Manager General Prahova Value Centre.

Prahova Value Centre continuă astfel misiunea de a crea experiențe relevante, moderne și memorabile, aducând mai aproape oameni și emoții. Pentru că, dincolo de lumini, decoruri și evenimente, adevărata sărbătoare sunt oamenii care trec pragul centrului în fiecare zi.

Evenimentul are loc în perioada 29-30 noiembrie și 1 decembrie, începând cu ora 14:00, în zona de Food Court.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: prahova-valuecentre.ro și pe paginile de social media ale centrului.

