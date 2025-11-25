- Publicitate -
Observatorul PrahoveanTravel&Lifestyle

Aniversăm 4 ani împreună la Prahova Value Centre: trei zile de bucurie, creativitate și momente care ne apropie!

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
afis aniversare prahova value centre

La Prahova Value Centre, timpul capătă alt sens atunci când este trăit împreună. În cei patru ani de activitate, nu am construit doar un centru comercial… am construit un loc al întâlnirilor autentice, al zâmbetelor și al poveștilor. Copiii care au crescut alături de noi, familiile care ne trec pragul zilnic și comunitatea care s-a consolidat pas cu pas… toate acestea au transformat Prahova Value Centre într-un reper al orașului.

- Publicitate -

Anul acesta, aniversarea noastră devine mai mult decât o celebrare: devine un omagiu adus oamenilor care dau sens fiecărei zile aici. Trei zile în care ne propunem să aducem împreună emoție, creativitate și momente care rămân.

Programul celor trei zile de sărbătoare:

29 noiembrie 2025 (14:00-18:00)

  • Facepainting
  • LED Mirror Men
  • Stand vată de zahăr & popcorn
  • Atelier „4 Elemente Magice”
  • Happy Chemistry – un spectacol interactiv cu gheață carbonică

30 noiembrie 2025 (14:00-19:00)

  • Facepainting
  • Momente artistice cu Mim
  • Stand vată de zahăr & popcorn
  • Atelier „Carnavalul Copiilor”
  • Concert Surpriza

1 decembrie 2025 (14:00-19:00)

  • Facepainting cu animatori în port popular
  • „România în Culori” – pictură pe figurine din lemn
  • Atelierul Tricolor – brățări cu mărgeluțe tricolore, panglici și fundițe
  • Ansamblu Popular & Solist Popular – moment surpriza

„Timpul petrecut împreună este ceea ce transformă un centru comercial într-un loc cu adevărat viu. Aniversarea de anul acesta celebrează comunitatea: căldura ei, creativitatea și bucuria de a fi impreună. Este despre întâlniri, despre energie bună, despre sentimentul că aparții unui loc în care ești bine primit.”, declară Andrei Madan, Manager General Prahova Value Centre.

- Publicitate -

Prahova Value Centre continuă astfel misiunea de a crea experiențe relevante, moderne și memorabile, aducând mai aproape oameni și emoții. Pentru că, dincolo de lumini, decoruri și evenimente, adevărata sărbătoare sunt oamenii care trec pragul centrului în fiecare zi.

Evenimentul are loc în perioada 29-30 noiembrie și 1 decembrie, începând cu ora 14:00, în zona de Food Court.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: prahova-valuecentre.ro și pe paginile de social media ale centrului.

- Publicitate -

(P)

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Spitalul Drajna NU se închide! Relocarea pacienților depinde de decizia DSP

Oana Stoica Oana Stoica -
Situație tensionată la Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, după ce...

Devierea traficului de pe DN 1 sufocă localitățile de pe rutele ocolitoare

Marius Nica Marius Nica -
Circulația rutieră pe DN 1 a fost blocată începând...

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Consiliul Județean Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Curtea de Conturi a României a făcut public raportul...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -