BioMed Workshop: Anatomia inimii explicată practic la Ploiești

Interact Ploiești, un club de voluntariat format din tineri dedicați educației și implicării în comunitate, organizează o nouă inițiativă menită să aducă știința mai aproape de liceeni: BioMed Workshop, un atelier educațional specializat care pune accent pe înțelegerea practică a anatomiei inimii.

Evenimentul oferă participanților o experiență rar întâlnită în mediul școlar tradițional: disecția coronariană și studiul structurii interne a inimii cu ajutorul materialului biologic real.

Tinerii vor putea observa îndeaproape modul în care este alcătuit unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman și vor afla principiile fundamentale ale funcționării sistemului cardiovascular.

Workshop-ul se va desfășura într-un mediu controlat și sigur, sub îndrumarea unor persoane instruite.

Activitatea este gândită astfel încât fiecare participant să aibă acces direct la instrumente și materiale profesionale, beneficiind în același timp de explicații clare și interactive, adaptate nivelului lor de înțelegere.

Atelierul va avea loc pe 1 decembrie, de la ora 10:00, la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, un spațiu adecvat pentru activități științifice și demonstrații educaționale.

Prin acest proiect, Interact Ploiești urmărește să apropie tinerii de domeniul medical, oferindu-le o experiență autentică, practică și revelatoare.

BioMed Workshop este o oportunitate pentru liceeni să își dezvolte abilități, să își clarifice interesele profesionale și să descopere dacă medicina este direcția în care își doresc să continue. Este, în fond, o investiție în cunoaștere, curiozitate și viitor.