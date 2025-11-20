Shopping City Ploiești prezintă în premieră Tesla de curse 2025 alături de Dominic Marcu

Shopping City Ploiești găzduiește, în perioada 22–23 noiembrie 2025, un eveniment dedicat siguranței rutiere și inovației în mobilitatea electrică, organizat în parteneriat cu pilotul și campionul național Dominic Marcu. Evenimentul marchează revenirea îndrăgitului pilot la Shopping City Ploiești pentru un weekend spectaculos, dedicat tehnologiei și noilor tendințe din motorsportul electric.

În premieră pentru publicul din Ploiești, vizitatorii vor putea vedea îndeaproape Tesla Model 3 Performance de curse – varianta 2025, unică în Europa, alături de Cybertruck, vehicul recunoscut pentru designul său atipic și tehnologia avansată. Mașinile vor fi expuse sâmbătă în centrul comercial, în zona scărilor rulante, iar duminică, în parcarea exterioară a centrului comercial.

Pe 22 noiembrie, începând cu ora 12:00, zona scărilor rulante devine spațiul central al pasionaților de motorsport. Participanții îl vor putea întâlni pe Dominic Marcu, vor descoperi modelele Tesla expuse și vor asista la o prezentare dedicată performanțelor acestora. Tot în această zi se va desfășura workshopul de conducere defensivă, accesibil gratuit celor înscriși prin aplicația SPOT și care dețin permis de conducere categoria B.

Experiențele continuă duminică, 23 noiembrie, de la ora 11:00, în parcarea exterioară. Cei 25 de participanți selectați în ziua precedentă vor lua parte la: cursuri aplicate de conducere defensivă, test drive-uri cu modele Tesla și tururi în postura de co-pilot în prima Tesla de curse din Europa.

„La Shopping City Ploiești mă simt ca acasă, iar publicul de aici mi-a oferit mereu o energie incredibilă. Abia aștept să revin cu Tesla de curse și, în premieră, cu Cybertruck. Cursurile de conducere defensivă sunt extrem de utile pentru orice șofer, iar faptul că există o cerere atât de mare din partea publicului mă bucură foarte tare. Oamenii sunt dornici să învețe, să se perfecționeze și să descopere lucruri noi, iar eu sunt fericit să pot împărtăși din experiența mea și să contribui la creșterea siguranței pe șosele. Mulțumesc, NEPI Rockcastle și Shopping City Ploiești, pentru susținerea constantă și pentru oportunitatea de a aduce astfel de experiențe inovatoare și educative în mijlocul comunității!”, declară Dominic Marcu.

Dominic Marcu este pilot multiplu campion național, pionier al motorsportului electric în România și primul pilot din Europa care a obținut o victorie absolută într-o competiție de viteză în coastă cu o mașină 100% electrică.

Participarea la toate activitățile este gratuită și disponibilă exclusiv prin înscriere în aplicația SPOT, în limita locurilor disponibile.

Proiectul face parte din strategia de CSR a grupului NEPI Rockcastle, iar Shopping City Ploiești, parte din portofoliul său, își propune să promoveze responsabilitatea în trafic, oferindu-le participanților ocazia de a descoperi mașinile electrice de ultimă generație – toate acestea în compania lui Dominic Marcu, unul dintre cei mai apreciați piloți la nivel național.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.