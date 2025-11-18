Shopping City Ploiești transformă Black Friday într-o experiență plină de surprize și premii garantate

Ploiești, 18 noiembrie 2025 – Până pe 29 noiembrie 2025, Shopping City Ploiești aduce spiritul Black Friday mai aproape de vizitatori prin campania JUST WAIT TO WIN PRIZES, disponibilă exclusiv în aplicația mobilă SPOT. Participanții pot câștiga pe loc un iPhone 17 Pro sau alte sute de premii instant.

Timp de două săptămâni, vizitatorii sunt invitați să profite de reducerile de până la 70% din magazinele partenere, să descopere ofertele speciale ale brandurilor preferate și să se bucure de surprize garantate.

Campania se desfășoară astfel: vizitatorii care fac cumpărături până pe 29 noiembrie de minimum 500 de lei, pe maximum trei bonuri, își pot scana bonurile în secțiunea Scratch Card din aplicația SPOT și pot câștiga instant unul dintre sutele de premii oferite. Fiecare înscriere oferă șansa de a câștiga unul dintre sutele de premii speciale: vouchere cadou, seturi de frumusețe sau un iPhone 17 Pro.

Utilizatorii aplicației SPOT au acces la oferte personalizate, pot aduna puncte de loialitate pentru cumpărăturile realizate în magazinele partenere și au ocazia să participe la campanii dedicate.

Mai multe informații despre evenimentele și campaniile Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare.

Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

